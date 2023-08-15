Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 августа 2023 15:54

Пассажир автобуса получил травмы при столкновении с грузовиком в тоннеле Сочи

Полиция Сочи устанавливает обстоятельства аварии в четвертом тоннеле Хостинского района
Евгения ХАЛИКОВА
Пассажирский автобус врезался в грузовик. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пассажирский автобус врезался в грузовик. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В четвертом тоннеле Хостинского района по улице Яна Фабрициуса приостановлено движение из-за аварии. В штольне столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

«По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии травмы получил пассажир автобуса. На месте аварии работают сотрудники полиции, информация уточняется.