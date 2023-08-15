Пассажир автобуса получил травмы при столкновении с грузовиком в тоннеле Сочи

Пассажирский автобус врезался в грузовик. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В четвертом тоннеле Хостинского района по улице Яна Фабрициуса приостановлено движение из-за аварии. В штольне столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

«По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии травмы получил пассажир автобуса. На месте аварии работают сотрудники полиции, информация уточняется.