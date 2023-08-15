Анна Минькова посетила строящуюся в Краснодаре поликлинику

Детская поликлиника в микрорайоне Гидростроителей готова на 78%. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Анна Минькова посетила строящиеся социальные объекты на территории Краснодара. Вице-губернатор Кубани в том числе посетила детскую поликлинику, которую возводят на улице Писателя Знаменского в микрорайоне Гидростроителей краевого центра. Готовность объекта сейчас составляет 78%.

«В краснодарском микрорайоне Гидростроителей возводим детскую поликлинику на 300 посещений в смену. Объект крайне востребован, ведь вокруг выросли многоэтажки, население прибавляется, медучреждения переполняются», — прокомментировала Анна Минькова.

Сейчас подрядчик приступил к бетонированию стен, подключению к инженерным сетям, внутренней отделке и благоустройству. Средства на строительство трехэтажного лечебного учреждения были выделены из краевого бюджета. Планируется, что поликлинику введут в эксплуатацию до конца 2023 года.