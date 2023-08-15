На Кубани составили топ лидеров среди органов исполнительной власти

Рейтинг составили в региональном министерстве экономики. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае назвали лидеров среди органов исполнительной власти по содействию развитию конкуренции. Рейтинг составили по итогам 2022 года. Участников оценивали по трем критериям. Эксперты смотрели на результативность внедрения новых стандартов развития конкуренции, качество работы, а также в органах исполнительной власти предупреждали риски нарушения антимонопольного законодательства.

«В новых условиях кубанские производители смогли переориентироваться на внутренний рынок, разработать логистические маршруты и стать достойными конкурентами зарубежным компаниям. Сегодня нам важно не только сохранять социальную и экономическую стабильность, но и двигаться вперед, содействуя эффективному диалогу органов исполнительной власти и бизнес-сообщества», – рассказал первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

Тройку лидеров возглавило краевое министерство промышленной политики. На втором и третьем месте разместились кубанский департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя и региональное министерство курортов, туризма и олимпийского наследия.