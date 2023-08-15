В Кущевском районе хирурги спасли пациента с приступом желчекаменной болезни

Хирурги помогли мужчине, страдающему от желчекаменной болезни. Фото: t.me/evgeniiFilippov23

Врачи хирургического отделения Кущевской ЦРБ помогли мужчине с приступом желчекаменной болезни. Хирурги выполнили операцию с помощью малоинвазивных методик. Еще год назад пациентам, нуждающимся в таком лечении, приходилось обращаться за помощью в краевые клиники.

«С появлением лапароскопического оборудования в Кущевской ЦРБ большинство оперативных вмешательств выполняется с помощью малоинвазивных методик», - сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

С начала 2023 года кущевские врачи выполнили 67 лапароскопических холецистэктомий, 25 лапароскопических аппендэктомий, 37 лапароскопических операций при паховых грыжах, а также две продольные резекции желудка. Такие манипуляции имеют меньшую травматизацию, а пациенты идут быстрее на поправку.

Новое оборудование в больницы и поликлиники Кубани поставляют в рамках национального проекта «Здравоохранение».