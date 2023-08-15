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НовостиПроисшествия15 августа 2023 16:48

Житель Майкопа семью ударами ножа убил друга

В Адыгее завели уголовное дело по статье «Убийство»
Евгения ХАЛИКОВА
Мужчина заключен под стражу.

Мужчина заключен под стражу.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Следователи Адыгеи расследуют уголовное дело, заведенное по статье «Убийство». В качестве подозреваемого – 34-летний житель республиканского центра. В июле 2023 года мужчина нанес своему другу не менее семи ударов ножом в область головы и туловища. Потерпевший скончался на месте от массивной кровопотери.

«После совершения убийства злоумышленник скрылся с места происшествия. Благодаря совместным слаженным действиям следователей и криминалистов регионального следственного управления, а также оперативников уголовного розыска МВД по Республике Адыгея местонахождение мужчины установлено, злоумышленник был задержан», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Адыгея.

Подозреваемый был заключен под стражу на время следствия. Расследование уголовного дела продолжается.