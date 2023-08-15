В Краснодаре трамвай №5 два дня будет курсировать по другому маршруту

В Краснодаре заменят стрелочный перевод на трамвайной линии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре 16 августа начнется ремонт на конечной остановке трамвая №5 в Пашковском микрорайоне. Сотрудникам трамвайно-троллейбусного управления предстоит заменить стрелочный перевод. Работы будут проходить в вечернее время и повлекут за собой изменения в расписании движения общественного транспорта.

«Схема движения поменяется 16 и 17 августа. Вагон будет отправляться в последний рейс в 21:40 от конечной остановки «Ул. им. Петра Метальникова». Около 22:10 трамвай прибудет на остановку «Краснодарская ТЭЦ», после чего направится не в Пашковский жилой массив, а в Комсомольский микрорайон», - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

После завершения работ график движения трамвая №5 вернется к привычному.