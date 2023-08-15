Сборная Кубани завоевала 23 медали на чемпионате России по гребле

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Москве прошли соревнования по академической гребле. Участие в чемпионате приняли более 300 спортсменов, которые приехали из 19 регионов страны, а также из Беларуси. В сборную Краснодарского края вошли 25 гребцов.

«Поздравляю наших гребцов и тренеров с отличным выступлением. Спортсмены завоевали 23 медали, в том числе восемь золотых, десять серебряных и пять бронзовых. Гребным спортом в крае занимаются свыше 520 человек на базе семи отделений. В состав сборной России ежегодно входит не менее 40 гребцов», - рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Участники состязались на классической дистанции в 2 тысячи метров. Победителей выбирали в одиночных, двухместных, четырехместных и восьмиместных экипажах. По итогам на счету спортсменов из Краснодара 21 медаль. Еще по одной медали завоевали гребцы из Славянского и Темрюкского районов.