В Динском районе появится Партизанская деревня

В Динском районе продолжается строительство Военно-патриотического центра имени Героя РФ, генерала армии Виктора Казанцева. На Южной части территории центра появится военный музей – Партизанская деревня. Подрядчик вместе с историками и военными реконструкторами воссоздадут атмосферу жизни в годы Великой Отечественной войны.

«Мы стараемся приложить максимум усилий для того, чтобы воссоздать атмосферу военной жизни времен Великой Отечественной войны. Применение современных материалов минимальное. Все объекты: землянки, медпункт, наблюдательная вышка выглядят точно так, как во время войны», - рассказал руководитель подрядной организации Александр Карпенко.

Жители Кубани могут внести свою лепту в создание военной деревни. Они могут на безвозмездной основе поделиться военными экспонатами, сохранившимися в семье или переданными по наследству от воевавших родственников.

Военно-патриотический центр в Динском районе будет достроен к 9 октября 2023 года. В этот день в Краснодарском крае отмечают освобождение от немецко-фашистских захватчиков.