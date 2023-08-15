На Кубани подвели итоги инвест-шоу «Бизнес-лифт»

Двадцать предпринимателей Кубани стали победителями инвест-шоу «Бизнес-лифт». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре огласили итоги конкурса «Бизнес-лифт». Победителями инвест-шоу стали 20 предпринимателей Кубани. Финалисты проекта получили в общем 600 тысяч рублей.

«Герои Мой бизнес инвест-шоу «Бизнес-Лифт» прошли конкурсный отбор и выступили на площадке мероприятия. Они продемонстрировали видео-визитку, после чего представили свой продукт, отвечали на вопросы, получали оценку зала, на основании которой проходили в этап голосования жюри. Большинство участников зрители допустили к голосованию, что говорит о проработанности представленных проектов», – рассказала исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.

Организаторы получили 500 заявок от желающих принять участие в инвест-шоу. Участниками шоу стали представители перерабатывающего, пищевого и текстильного производства, сферы оказания услуг и столярных мастерских. До финала добрались лишь два десятка участников. Они получили гранты в размере от 20 до 145 тысяч рублей. Средства можно потратить на реализацию проектов и консультации в сфере продвижения, маркетинга продукции и услуг.