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НовостиПроисшествия15 августа 2023 20:40

На Кубани взрывотехники уничтожили более 60 немецких и советских боеприпасов

Взрывотехники Росгвардии уничтожили разнокалиберные артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны
Евгения ХАЛИКОВА
Фото: t.me/rosgvard_krasnodar

Фото: t.me/rosgvard_krasnodar

Более 60 боеприпасов времен Великой Отечественной войны уничтожили взрывотехники Росгвардии в Краснодарском крае. Разнокалиберные артиллерийские снаряды были обнаружены в Гулькевичском районе.

«Подозрительные предметы заметил местный житель в лесополосе на окраине поселка Гирей. Несколько боеприпасов со следами коррозии частично виднелись из-под земли. О своей находке мужчина сообщил в правоохранительные органы», - рассказали в пресс-службе ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» краевого главка Росгвардии обследовали местность и обнаружили 60 артиллерийских снарядов калибра от 45 до 152 мм и две минометные мины. Все боеприпасы были уничтожены с соблюдением мер безопасности.