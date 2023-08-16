Что произошло в ночь на 16 августа в Краснодарском крае

Последние новости в Краснодарском крае на утро 16 августа

В Новороссийске проведут учения со стрельбой. Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие.

«Новороссийская Военно-морская база с 11:00 до 13:00 проведет учения в акватории морского порта. Учения будут проходить с выполнением стрельб. Жителей города-героя просят соблюдать спокойствие и следить за сообщениями средств массовой информации, телевидения и радио», - сообщили в МЦУ Новороссийска.

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