На Кубани ищут без вести пропавшую 12-летнюю девочку

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В Краснодарском крае пропала 12-летняя школьница – Яна Зименко. Девочка вышла из дома 12 августа и перестала выходить на связь. Уже пятый день о подростке ничего не известно.

«Зименко Яна Руслановна из СНТ «Садовод» Ленинградского района. Девочка среднего телосложения, волосы каштановые, глаза голубые. В день пропажи была в розовой футболке и желтых шортах», - распространил ориентировку поисковой отряд «Лиза Алерт».

Для помощи в поисках привлекаются добровольцы. Накануне десятки человек прочесывали территории рядом с домом. Всех, кто видел ребенка, просят сообщать в полицию или инфоргам Татьяне 89280391695 и Анастасии 89282056438.