Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре на Гидрострое к концу года сдадут детскую поликлинику. Социальный объект на 300 посещений в смену появится по улице имени Писателя Знаменского, 3. Он уже готов на 78%.

«Объект крайне востребован. Вокруг выросли многоэтажки, население прибавляется, медучреждения переполняются», сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Уточняется, что сейчас в здании идут работы по внутренней отделке, бетонированию подпорных стен, подключению к инженерным сетям и благоустройству. Поликлиника будет трехэтажной, площадь земельного участка составляет больше 4 тысяч квадратных метров. Общая площадь здания — более 6 тысяч квадратных метров.

Средства на строительство соцобъекта выделили из краевого бюджета.