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НовостиОбщество16 августа 2023 6:22

На Кубани объем доходов от курортного сбора вырос на 13%

На Кубани 1,15 млн туристов уплатили курортный сбор
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани 1,15 млн туристов уплатили курортный сбор Фото из архива КП

На Кубани 1,15 млн туристов уплатили курортный сбор Фото из архива КП

На Кубани объем доходов от курортного сбора вырос на 13%. С января по июль 2023 года показатель достиг 393,4 млн рублей. Это на 13% больше аналогичного периода 2022 года, сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

На начало августа курортный сбор в регионе уплатили 1,15 млн туристов. Отмечается, что разница в числе отдыхающих по сравнению с прошлым годом незначительна, пишет «РБК Краснодар».

Согласно прогнозам, в 2024 году объем доходов бюджета Кубани от уплаты курортного сбора составит 610 млн руб. Это на 19,3% или 137 млн рублей меньше показателя 2022 года. При включении Новороссийска в территории проведения курортного сбора дополнительный доход составит 7,2 млн руб.

В 2022 году доходы региона от курортного сбора выросли в 4,5 раза и составили 747 млн руб. Рост удалось достичь за счет кратного увеличения ставки налога. Кроме того, доход увеличился при расширении территории эксперимента.