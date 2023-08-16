На Кубани 1,15 млн туристов уплатили курортный сбор Фото из архива КП

На Кубани объем доходов от курортного сбора вырос на 13%. С января по июль 2023 года показатель достиг 393,4 млн рублей. Это на 13% больше аналогичного периода 2022 года, сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

На начало августа курортный сбор в регионе уплатили 1,15 млн туристов. Отмечается, что разница в числе отдыхающих по сравнению с прошлым годом незначительна, пишет «РБК Краснодар».

Согласно прогнозам, в 2024 году объем доходов бюджета Кубани от уплаты курортного сбора составит 610 млн руб. Это на 19,3% или 137 млн рублей меньше показателя 2022 года. При включении Новороссийска в территории проведения курортного сбора дополнительный доход составит 7,2 млн руб.

В 2022 году доходы региона от курортного сбора выросли в 4,5 раза и составили 747 млн руб. Рост удалось достичь за счет кратного увеличения ставки налога. Кроме того, доход увеличился при расширении территории эксперимента.