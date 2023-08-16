В Сочи планируют дополнительно установить 16 электрозаправок

С каждым годом на курорте появляется все больше электромобилей.

В Сочи обсудили темпы развития электромоторной инфраструктуры курорта.

С каждым годом на курорте появляется все больше электромобилей. Сейчас на территории города введено в эксплуатацию 29 автомобильных электрозаправочных станций. Мэрия заключает договора на установку еще 16 таких объектов. Также получили заявку на три дополнительных станции.

Большая часть новых электрозаправок появится на Сочинском шоссе в Лазаревском районе, начиная от улицы Белинского. На треть увеличится число мест для подзарядки электрокаров на Красной Поляне.

"Развитие экологичного транспорта на курорте требует опережающего развития инфраструктуры, обеспечивающей этот транспорт энергоресурсами. В нашем городе - это стратегическая задача, которая поможет сохранить экологию и создать для нашего населения и туристов доступную альтернативу бензину", - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.