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НовостиПроисшествия16 августа 2023 6:45

Лесной пожар потушили в районе пансионата под Геленджиком

Под Геленджиком в районе пансионата «Виктория» ночью загорелась сухая трав
Светлана ОВДЕЙ
Лесной пожар потушили Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Лесной пожар потушили Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Лесной пожар ночью потушили под Геленджиком. В районе пансионата «Виктория» в Кабардинке загорелась сухая трава.

«По прибытии на место в 00:40 обнаружено возгорание сухой травы, в 00:40 приступили к тушению на примерной площади 0,03 га», – сообщили в пресс-службе краевого лесопожарного центра.

В 01:25 возгорание локализовали на площади 0,05 га. В 06:00 лесной пожар ликвидировали. Всего в тушении задействовали 22 человека и семь единиц техники.

«Неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону», – напомнили в краевом лесопожарном центре.