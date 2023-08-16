Лесной пожар потушили в районе пансионата под Геленджиком

Лесной пожар потушили Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Лесной пожар ночью потушили под Геленджиком. В районе пансионата «Виктория» в Кабардинке загорелась сухая трава.

«По прибытии на место в 00:40 обнаружено возгорание сухой травы, в 00:40 приступили к тушению на примерной площади 0,03 га», – сообщили в пресс-службе краевого лесопожарного центра.

В 01:25 возгорание локализовали на площади 0,05 га. В 06:00 лесной пожар ликвидировали. Всего в тушении задействовали 22 человека и семь единиц техники.

«Неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону», – напомнили в краевом лесопожарном центре.