В Темрюкском районе Кубани обновили участок водопровода Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Темрюкском районе Кубани обновили участок водопровода. Специалисты заменили 945 метров трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Участок водопровода заменили в связи с частыми порывами на сетях. Специалисты выполнили земляные работы, проложили трубопровод и подключили потребителей.

На первом этапе работ в переулке Зеленом заменили 550 метров участка от улицы Коммунистической до дома №38. На втором этапе специалисты обновили 395 метров от дома №43 до улицы Ленина.

«Это повысит качество водоснабжения в станице, где живут более 13 тысяч человек», – отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.