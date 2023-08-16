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НовостиОбщество16 августа 2023 7:34

Синоптики предупредили об «опасном солнце» в Краснодарском крае

На Кубани в ближайшие дни ожидается высокий индекс ультрафиолетового излучения
Светлана ОВДЕЙ
Синоптики предупредили об «опасном солнце» в Краснодарском крае Фото из архива КП

Синоптики предупредили об «опасном солнце» в Краснодарском крае Фото из архива КП

Жителей и туристов Краснодарского края предупредили об «опасном солнце». Высокий индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ближайшие дни.

«Очень неблагоприятная ситуация с ультрафиолетовой радиацией прогнозируется на Черноморском побережье. В Ростовской области, Центрально-черноземных областях температура будет +31-34 градуса, там же и индекс будет 6-7 единиц», – сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жителям и гостям регионов напоминают, что находиться под открытым солнцем и загорать в такой период опасно. Ультрафиолет негативно воздействует на кожу человека и слизистую глаз. Переждать жару рекомендуют в помещении либо в тени.