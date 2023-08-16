Перед началом нового учебного года на Кубани проведут молебны

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На Кубани в православных храмах по окончании Божественной литургии 27 августа и в первых числах сентября проведут молебны. Православная Церковь таким образом духовно поддерживает учащихся, родителей и педагогов, призывая на их дела благословение Божие.

«Мы должны молиться за наших учащихся Богу. Потому что от того, как будет проходить образование и воспитание молодого человека, каким он станет, зависит будущее нашей Кубани и всей страны. По слову Святейшего патриарха Кирилла, чтобы быть счастливым, нужно образовывать не только свой ум, но и свою душу, свое сердце, и именно православная вера учит нас быть добрыми людьми, создающими вокруг себя поле любви, доброжелательности и счастья», - сказал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Владыка пожелал всем школьникам, студентам, преподавателям помощи Божией в новом учебном году.