Более четырех тысяч человек посетили астрофестиваль в Армавире Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более четырех тысяч человек посетили астрофестиваль в Армавире. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Третий межрегиональный фестиваль «Дотянуться до звезд» прошел в хуторе Красин.

В этом году площадку мероприятия оформили как туристический городок с палатками. Для участников из 79 городов России и ближнего зарубежья подготовили около 20 тематических площадок. Они наблюдали за звездами, изготавливали и запускали модели ракет и погружались в виртуальную реальность.

Кроме того, участники проходили космические интерактивы и симуляторы, посещали выступления спикеров, концертную программу «космической музыки», мастер-классы и посвящение в юные астротуристы.

«Несмотря на специфическую направленность и необычный формат, мероприятие набирает масштаб и популярность. Астрофестиваль объединил специалистов и обычных людей, которые интересуются звездами, космосом и астрономией», – отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

Популярной среди участников была площадка московской Воздушно-инженерной школы. Разработчики из Санкт-Петербурга «Космос в VR» представили программы дополненной реальности. На площадке Центра детско-юношеского туризма и экскурсий из Темрюка разместили летнюю экспозицию.