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НовостиОбщество16 августа 2023 8:35

Одноклассники запускают конкурс для региональных медиа OK Media Challenge 2023

Конкурс будет проходить с 28 августа до 24 сентября
Источник:kp.ru
Одноклассники запускают конкурс для региональных медиа OK Media Challenge 2023

Одноклассники запускают конкурс для региональных медиа OK Media Challenge 2023

Одноклассники начинают прием заявок на ОК Media Challenge –– конкурс для региональных медиа, цель которого –– улучшить качество публикаций в группах изданий в ОК и научиться эффективным приемам работы с инструментами продвижения, доступными в соцсети. Успешное прохождение конкурса поможет медиа привлечь новых подписчиков и создавать виральный контент. Победители получат промокоды в размере 50, 30 и 15 тысяч рублей на размещение рекламы в социальной сети, дополнительную поддержку от ОК в течение года и фирменный мерч.

Конкурс будет проходить с 28 августа до 24 сентября. Он включает в себя обучающую программу, состоящую из теории и практических заданий. Каждый понедельник участникам будет приходить письмо с видеоуроком и подробным описанием задач. Медиа, которые примут участие в конкурсе, смогут больше узнать о рекомендуемой частоте постинга в ОК, научиться делать интересные и вовлекающие прямые эфиры, ближе познакомиться с инструментами продвижения соцсети, а также попробовать запустить спецпроект.

За каждое выполненное задание участникам будут начисляться баллы. Отслеживать ход конкурса и количество баллов, которые набирают участники, можно в блоге Одноклассников и группе «ОК для медиа». Оценивать и давать обратную связь медиа будут сотрудники ОК, специализирующиеся на партнерствах и работе с контентом.

Успешное прохождение OK Media Challenge 2023 может стать новым этапом развития для медиа в Одноклассниках и помочь в увеличении охватов, повышении вовлеченности аудитории, а также привлечении новых подписчиков. Подать заявку могут представители всех российских региональных медиа до 24 августа включительно. Из всех заявок 25 августа жюри выберет финальный список медиа, которые примут участие в конкурсе. Итоги отборочного тура будут опубликованы в блоге Одноклассников и группе «ОК для медиа». А победители конкурса будут объявлены 25 сентября.

В прошлом году заявки на участие подали 130 представителей региональных изданий, 30 из которых прошли отборочный тур. Победителями 2022 года стали сетевое издание «Толк», газета «Аэро-Сити» и портал E1.RU. За 6 лет проведения конкурса в него подали заявки почти 500 представителей региональных медиа, 163 издания проходили в отборочный тур.