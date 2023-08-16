В Новороссийске бывшего полицейского осудили за взятку

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

В Новороссийске вынесли приговор бывшему полицейскому. Мужчину обвиняли в получении взятки. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, в августе 2022 года Андрей Гимп занимал должность старшего дознавателя направления дознания Линейного отдела полиции на станции Новороссийск. Полицейский предложил подозреваемому в сбыте наркотиков решить вопрос с арестом.

«Он предложил подозреваемому за денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения не связанной с заключением под стражу», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

После передачи взятки полицейского задержали.

«4 августа 2022 года после получения взятки противоправные действия фигуранта были пресечены оперативными сотрудниками краевого управления ФСБ России» - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В суде экс-полицейский полностью признал вину и отказался от дачи показаний.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на госслужбе, связанные с выполнением властных полномочий, а также организационно-распорядительных функций на срок 2 года», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.