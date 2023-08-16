В Адлерском районе Сочи снова прорвало магистральный водовод

Восстановить подачу воды обещают до конца следующего дня — 17 августа

В Адлерском районе Сочи на магистральной сети водовода по улице Ленина повторилась авария. Оперативные службы уже на месте, приступили к ремонту трубы диаметром 800 мм. Для исключения еще больших потерь и обострения ситуации водозабор в Адлерском, Хостинском и части Центрального района временно приостановлен.

Завершить ремонтные работы планируется до конца суток. Восстановить подачу воды обещают до конца следующего дня — 17 августа.

"Мы организовали подвоз воды в социальные учреждения и крупные средства размещения туристов. Сочинцы могут оставлять свои заявки в водоканале, отработаем их оперативно", - сообщил мэр города Алексей Копайгородский.