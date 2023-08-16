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НовостиОбщество16 августа 2023 9:19

В Усть-Лабинском районе Кубани ремонтируют электроподстанцию

В станице Тенгинской обновляют оборудование на электроподстанции
Светлана ОВДЕЙ
В Усть-Лабинском районе ремонтируют электроподстанцию Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Усть-Лабинском районе ремонтируют электроподстанцию Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Усть-Лабинском районе ремонтируют электроподстанцию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Оборудование обновляют на подстанции «Тенгинская». Специалисты ремонтируют силовой и измерительный трансформаторы, разъединители и масляные выключатели.

Кроме того, энергетики проведут диагностику ячеек комплектных распределительных устройств, системы охлаждения трансформаторов и других элементов оборудования.

«Один из крупных питающих центров обеспечивает электроснабжением более 2,8 тысячи жителей Тенгинской, социальные объекты, административные учреждения, предприятия торговли и фермерские хозяйства», – отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.