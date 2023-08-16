На Кубани разрабатывают стратегию развития Азовского побережья

В Краснодаре обсудили развитие Азовского побережья Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре обсудили развитие Азовского побережья. Вопросы рассмотрели на тематическом совещании под председательством первого вице-губернатора Игоря Галася.

Стратегию развития Азовского побережья подготавливает Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», РАН, представителями власти, бизнеса и главами районов. Подготовить документ планируют до октября 2023 года.

Специалисты, в частности, подготовят дорожную карту, комплексный пакет мер по развитию Азовского бассейна с вопросами транспортной доступности, обеспечения туристической инфраструктуры. В документе также учтут развитие рыболовства, аграрного сектора, промышленности и экологии.

Сейчас в зоне влияния Азовского моря в регионе находится шесть районов, где проживает около 600 тысяч человек. Три порта края находятся на Азовском побережье, еще один – на границе с Черным морем. Ежегодно территорию посещают свыше 1 млн туристов.

Как отметили на совещании, документ и дальнейшее эффективное использование ресурсов побережья – новая точка роста для региона.

«Наша задача – изучить все факторы, влияющие на море. Разработать стратегию, как его привести в порядок, определить, как вокруг него могут развиваться все отрасли экономики. Традиционные для Краснодарского края направления – это, в первую очередь, туризм, строительство судов, аграрная отрасль – смогут только выиграть от развития Азовского побережья. Тем более, что самая большая протяженность побережья располагается именно на территории края», – отметил операционный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Георгий Белозеров.