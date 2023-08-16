ЧП на Федоровском гидроузле произошло в апреле 2022 года

На Кубани новый Федоровский гидроузел начнут строить в 2024 году. В настоящее время проект проходит завершающую экспертизу. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-губернатор Андрей Коробка.

Проектный срок строительства составит три года. Возводить новый гидроузел будут около разрушенной дамбы на месте старого русла реки Кубань.

«Срок сдачи объекта 3 года. Но столько мы ждать не можем, будем просить, чтобы закончили за 2-2,5 года. Понимаем, что это возможно, но пока ответа по этому вопросу от строителей нет», – отметил Андрей Коробка.

Напомним, обрушение Федоровского гидроузла в Абинском районе Кубани произошло 22 апреля 2022 года. В результате разрушения участка дороги и шлюзовых сооружений никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что новый гидроузел построят до конца 2025 года. На возведение планировали затратить 7,35 млрд рублей из федерального бюджета. В том числе 312 млн рублей отводились на проектно-изыскательные работы.