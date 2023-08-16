В Ростове женщина пыталась смягчить приговор мужу, пристававшему к падчерице

Мужчину признали виновным Фото из архива КП

В Ростове-на-Дону осудили жителя, пристававшего к 13-летней падчерице. Мужчину отправили на 12 лет в колонию строгого режима.

Все произошло в ноябре 2022 года в одном из поселков Ростовской области. Мужчина остался дома с 13-летней падчерицей и младшей родной дочерью. Девочки лежали на кровати в комнате, когда к ним присоединился папа. В этот момент мужчина начал трогать падчерицу под одеялом и засунул руку под белье, пишет «КП» - Ростов-на-Дону».

Девочка оттолкнула отчима, но он продолжил. Тогда она, испугавшись, выбежала из комнаты. Но мама девочки узнала обо всем лишь через месяц – дочь боялась рассказать правду. Женщина случайно увидела, как девочка написала подруге о том, что в ней кто-то пристает. В разговоре с мамой дочь во всем призналась.

После диалога с мужем женщина выгнала его из дома. А сама написала заявление в полицию. Мужчину задержали и отправили в СИЗО. Но мама девочки за период расследования попыталась помочь смягчить приговор мужу.

Сначала женщина заявила, что ее дочь якобы оговорила мужчину. Тот, по ее словам, уделял больше внимания младшей девочке. Затем женщина все же согласилась с ребенком, но доказывала, что все произошло не в ноябре, а в декабре.

Возникли предположения, что женщина сделала такое заявление в связи с возрастом дочери. В конце ноября девочке исполнилось 14 лет. Это означало, что мужчине грозит более мягкое наказание.

Указывать на декабрь позже начала и сама пострадавшая девочка. Подтвердить это с помощью сообщений в соцсетях не удалось. Девочка удалила переписку и в своем телефоне, и у подруги.

Склонность к педофилии у мужчины не нашли. Сам он утверждал, что сделал это, чтобы развестись с женой. Он стал заглаживать вину перед семьей. А супруга просила смягчить приговор мужу.

Мужчину судили по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». В результате ему назначили 12 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.