Через час женщину нашли и задержали Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
На Кубани пьяная женщина за рулем легковушки сбила пешехода и уехала с места ДТП. Авария произошла 15 августа около 20:00 на улице Ленина.
Предварительно, 52-летняя водитель Daewoo Matiz съехала с дороги и сбила 39-летнего пешехода. Мужчина шел обочине навстречу машине. После происшествия женщина сразу уехала.
Но в течение часа ее нашли и задержали. Медосвидетельствование подтвердило, что женщина выпила перед тем, как сесть за руль.
«В результате происшествия пешеход был травмирован, ему назначено амбулаторное лечение», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.