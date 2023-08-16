Через час женщину нашли и задержали Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани пьяная женщина за рулем легковушки сбила пешехода и уехала с места ДТП. Авария произошла 15 августа около 20:00 на улице Ленина.

Предварительно, 52-летняя водитель Daewoo Matiz съехала с дороги и сбила 39-летнего пешехода. Мужчина шел обочине навстречу машине. После происшествия женщина сразу уехала.

Но в течение часа ее нашли и задержали. Медосвидетельствование подтвердило, что женщина выпила перед тем, как сесть за руль.

«В результате происшествия пешеход был травмирован, ему назначено амбулаторное лечение», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.