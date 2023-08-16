Возгорание произошло на улице Привокзальной Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Анапе тушат пожар на площади 250 кв. метров. Возгорание складов произошло днем 16 августа в на улице Привокзальной в хуторе Воскресенском.

«В 13:04 к месту вызова направлены подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона. В 13:14 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание на общей площади 80 кв. метров», – сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

В 13:21 площадь пожара увеличилась до 250 кв. метров. В ликвидации возгорания задействованы 73 человека и 25 единиц техники.