На Кубани подвели итоги работы уголовно-исполнительной системы региона Фото: Общественная палата Краснодарского края

На Кубани подвели итоги работы уголовно-исполнительной системы региона. На заседании Общественного совета при УФСИН рассмотрели проведение акции «Светлый взгляд» и вручили благодарности и удостоверения новым членам совета.

В рамках акции офтальмологи из Санкт-Петербурга проводят профессиональную диагностику зрения осужденных и работников пенитенциарных учреждений. После консультации заключенным и сотрудникам бесплатно изготавливают и передают очки.

Начальник УФСИН России по краю Виктор Пестов поблагодарил общественников за активную гражданскую позицию и помощь в реализации совместных мероприятий. Он отметил значимость проектов и вручил благодарности и удостоверения новым членам совета.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Игорь Якимчик предложил усилить развитие сети исправительных центров в крае для обеспечения социальной адаптации осужденных.

Доктор юридических наук, профессор КубГУ Ольга Гладышева предложила расширить сотрудничество и совместно проводить не только экскурсии для студентов юрфака, но и продумать техническую возможность организовать консультации молодыми специалистами спецконтингента в СИЗО.

По словам врио начальника территориального органа Сергея Найцеля, в настоящее время исправительные центры успешно решают задачи по ресоциализации граждан.

«Для осужденных к принудительным работам очень важно получить профессию. Это возможность зарабатывать, оказывать материальную поддержку семье, возмещать иски за причиненный ущерб, быть трудоустроенными на предприятии с перспективой на будущее. После освобождения из мест лишения свободы остаться там работать. Бизнесу это тоже выгодно, потому что предприятия получают надежных, дисциплинированных работников», — сказал Сергей Найцель.