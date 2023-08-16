Кубанские клиники стали чаще использовать цифровые сервисы для взаимодействия с пациентами

Рост популярности сервисов для автоматизации коммуникации с клиентами и контроля качества обслуживания отмечает МТС. Современные технологии помогают экономить рабочее время сотрудников, занятых в ежедневном обзвоне клиентов. Сервисы способны взять на себя часть функций по подтверждению, переносу или отмене записи к врачам, формированию отчетов занятости специалистов, благодаря чему сотрудники могут уделять высвободившееся время более сложным задачам. Так, в этом году МТС с помощью своего провайдера интеллектуальных решений МТТ подключила для разветвленной филиальной сети «ЕВРОМЕД» голосового помощника.

Как отмечают в МТС, примерно половина обращений от медицинских учреждений по цифровизации рабочих процессов направлена на улучшение дозвона от пациентов, запись и контроль качества обслуживания, выделение многоканального номера.

Кроме того, у клиник растет популярность переноса информации в облачные сервисы. Так, с 2022 года в три раза увеличилось число запросов на перенос информации в облачные сервисы МТС, автоматизированную проверку соискателей с помощью Big Data, а также запуск выгодных программ для пациентов клиник с возможностью смс-рассылок.