Более 60 объектов культурного наследия реставрируют на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 60 объектов культурного наследия реставрируют в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Так, в Армавире завершают реконструкцию здания Первой городской больницы. Здание построили в 1957 году на месте медучреждения, разрушенного во время Великой Отечественной войны. Специалисты укрепили перекрытия и кровлю, обновили фасад и помещения, заменили окна и двери, коммунальные сети и обустроили пандус.

Работы завершили в краевом художественном музее имени Ф.А. Коваленко и гимназии №36 Краснодара. В настоящее время реконструируют женское городское училище, фасад КубГМУ в краевом центре и здание в Сочи, где в годы войны находились госпитали.

«Разработали проект реставрации Башни на горе Большой Ахун, железнодорожного вокзала в Тихорецке», – написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.