Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+36°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 августа 2023 12:10

Более 60 объектов культурного наследия реставрируют на Кубани

В Армавире завершают реконструкцию здания Первой городской больницы
Светлана ОВДЕЙ
Более 60 объектов культурного наследия реставрируют на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 60 объектов культурного наследия реставрируют на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 60 объектов культурного наследия реставрируют в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Так, в Армавире завершают реконструкцию здания Первой городской больницы. Здание построили в 1957 году на месте медучреждения, разрушенного во время Великой Отечественной войны. Специалисты укрепили перекрытия и кровлю, обновили фасад и помещения, заменили окна и двери, коммунальные сети и обустроили пандус.

Работы завершили в краевом художественном музее имени Ф.А. Коваленко и гимназии №36 Краснодара. В настоящее время реконструируют женское городское училище, фасад КубГМУ в краевом центре и здание в Сочи, где в годы войны находились госпитали.

«Разработали проект реставрации Башни на горе Большой Ахун, железнодорожного вокзала в Тихорецке», – написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.