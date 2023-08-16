На Кубани рассчитывают собрать рис на уровне урожая 2022 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани рассчитывают собрать рис на уровне урожая 2022 года. Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Коробка на пресс-конференции.

Отмечается, что весной в регионе посеяли 110 тысяч га риса вместо запланированных 92 тысяч га. Площади увеличили в связи с дождливой погодой.

В настоящее время посевы в крае находятся в хорошем состоянии.

«Единственные опасения вызывает суховей 10-14 м/c. Тут есть риски, но они будут минимальными. Мы надеемся, что урожай риса будет как минимум такой же, как и в прошлом году», – сказал замглавы региона.

Вице-губернатор считает запрет министерства сельского хозяйства на экспорт риса правильным решением. Он отметил, что если в стране соберут свыше 1,1 млн урожая, то ограничения снимут.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани новый Федоровский гидроузел начнут строить в 2024 году. В настоящее время проект проходит завершающую экспертизу.