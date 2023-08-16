Новые отели в Сочи построят за 36 млрд рублей

На курорте подписали соглашение о строительство с инвесторами

В Сочи планируют расширить сеть отелей с системой «ультра все включено». Уже даже подписали соглашение о строительство с инвесторами. На эти цели направят 36,6 млрд рублей.

В 2027 году в поселке Якорная Щель откроют современный четырехзвездочный гостиничный комплекс. Здесь будет 2 200 номеров. Концепцию отеля планируют сделать для семейного отдыха с детьми.

«В результате город получит 2,5 тысячи новых рабочих мест и еще один современный курортный кластер на побережье», - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В Хостинском районе курорта четырезвездочную гостиницу планируют перепрофилировать на пятизвездочную. Здесь планируют построить новый корпус на 319 номер, амфитеатр, а также акватермальную зону.