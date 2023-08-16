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НовостиОбщество16 августа 2023 12:57

Площадь чайных плантаций в Сочи увеличат в три раза

Чайную отрасль восстановят до размеров, которые были в советское время
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Развитию чайной отрасли помогут господдержкой

Развитию чайной отрасли помогут господдержкой

Фото: Олег УМАРОВ

Власти планируют увеличить площадь чайных плантаций в Сочи до 300-500 гектаров. Сейчас земли заняты кустарниками на площади в 140 гектаров.

«Восстановить чайную отрасль сможет быстрее с учетом разбирательств и наведения порядка в земельной сфере. Сейчас Генпрокуратура судится с чаеводческими предприятиями по делу о нецелевом использовании сельхозземель. Чаепригодные земли все будем восстанавливать под производство чая», - отметил на пресс-конференции вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Объемы выращивания чайных листьев в Краснодарском крае планируют нарастить до тех, которые были в советское время.

«У нас есть программа и меры господдержки для восстановления чайных плантаций. Будем продолжать работу», - отметил Коробка.