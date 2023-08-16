Кубанским аграриям компенсируют половину затрат на борьбу с саранчой Фото: Наталья НЕШУМОВА

Кубанским аграриям компенсируют половину затрат на борьбу с саранчой. В регионе возместят расходы на обработку и защиту полей от вредителя. Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Коробка на пресс-конференции.

В настоящее время обработка в плавневой зоне запрещена. Замглавы региона отметил, что это осложняет борьбу с саранчой.

«Предприятия, которые занимаются обработкой, получили разрешения на эти виды работ. Конечно, хотелось бы предупреждать работу по плавням, но мы понимаем, что в случае обработки прибегут экологи и напомнят, какой вред мы несем водной глади и водным объектам, которые расположены в этой зоне. Поэтому будем работать с саранчой на полях, для этого все ресурсы у нас есть — и средства защиты, и механизмы», – сказал Андрей Коробка.

Сейчас в регионе основной задачей является сохранение урожая озимой пшеницы и кукурузы.

«У нас много компаний, которые могут провести авиахимобработку. Главное – нашим агрономам контролировать ситуацию на местах», - отметил замглавы региона.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в регионе выделили 15 млн рублей на борьбу с саранчой.