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НовостиОбщество16 августа 2023 13:26

Потребность Краснодарского края в саженцах винограда закроется за 15 лет

Для выполнения задачи власти уже наметили определенные планы
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Работа в данном направлении продолжается

Работа в данном направлении продолжается

Фото: Елена КРИВЯКИНА

Потребность Кубани в собственных саженцах винограда будет закрыта в течение следующих 15 лет. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

«Конечно, это непростая задача. Сегодня регион производит порядка 40% вина от общего потребления. Нужно выйти на объем около 70%», - отметил Коробка.

Для выполнения поставленных целей власти уже наметили определенные планы. В регионе планируется каждый год закладывать не менее 5-7 тысяч гектаров виноградников с учетом вырубки старых. В Краснодарском крае и дальше будут продолжать строить питомники, закладывать саженцы, для того чтобы обеспечить обозначенную потребность.