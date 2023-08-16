На Кубани цена на зерновые выросла на 20% Фото: Виталий ТИМКИВ

На Кубани рост цен на зерновые превысил 20%. Стоимость увеличилась, несмотря на снижение урожайности на 10%. Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Коробка на пресс-конференции.

«По отношению к прошлому году в текущем сезоне цена выросла и составляет больше 16 рублей. Это достойная цена, которую просили наши аграрии», – сказал замглавы региона.

Как отметил вице-губернатор, при сохранении запланированной урожайности себестоимость была бы ниже и экономический эффект был бы выше.

«Но сегодня экономический эффект выше, чем в прошлом году. Урожайность у нас ниже на 10%, а цена выросла более чем на 20%. Соответственно, экономическая эффективность будет гораздо выше», – сказал Андрей Коробка.

В 2023 году на Кубани собрали 11,3 млн тонн зерна, в том числе 9,6 млн тонн пшеницы. Общая урожайность по пшенице превысила 58 центнеров с гектара.

«Если говорить по общей зерновой группе, то это порядка 56 центнеров с га. Это хороший результат с учетом погодных условий. Да, мы получили результат не тот, который изначально хотели, но понимаем, что в таких условиях это очень хороший результат», — подытожил вице-губернатор.