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НовостиОбщество16 августа 2023 13:42

Кубань направила 15,3 млн рублей на субсидирование семян сахарной свеклы

С полей Краснодарского края в 2023 году более 12,5 млн тонн сахарной свеклы
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани на создание отечественных семян свеклы выделили 15,3 млн рублей.

На Кубани на создание отечественных семян свеклы выделили 15,3 млн рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кубань направила 15,3 миллионов рублей на субсидирование семян сахарной свеклы. Об этом рассказал заместитель губернатора края Андрей Коробка на пресс-конференции.

«В этом году агрария Краснодарского края предстоит убрать сахарную свеклу с площади 195,3 тысяч гектаров земли. Растения будут перерабатывать 14 сахарных заводов. Планируется, что на переработку удастся принять 12,5 млн тонн сырья из Краснодарского края и других регионов и выработать 1,6 миллионов тонн сахара», - сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на заместитель губернатора.

Уточняется, что отечественные семена свеклы выращивают с 2022 года ученые Первомайской селекционно-опытной станции вместе с сельхозпредприятиями региона. В этом году должны получить 120 тысяч семян. Это позволит засеять более 90 тысяч гектаров земли, что составляет 50% от всей площади сева культуры на Кубани.