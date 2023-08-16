Кубань направила 15,3 млн рублей на субсидирование семян сахарной свеклы

На Кубани на создание отечественных семян свеклы выделили 15,3 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кубань направила 15,3 миллионов рублей на субсидирование семян сахарной свеклы. Об этом рассказал заместитель губернатора края Андрей Коробка на пресс-конференции.

«В этом году агрария Краснодарского края предстоит убрать сахарную свеклу с площади 195,3 тысяч гектаров земли. Растения будут перерабатывать 14 сахарных заводов. Планируется, что на переработку удастся принять 12,5 млн тонн сырья из Краснодарского края и других регионов и выработать 1,6 миллионов тонн сахара», - сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на заместитель губернатора.

Уточняется, что отечественные семена свеклы выращивают с 2022 года ученые Первомайской селекционно-опытной станции вместе с сельхозпредприятиями региона. В этом году должны получить 120 тысяч семян. Это позволит засеять более 90 тысяч гектаров земли, что составляет 50% от всей площади сева культуры на Кубани.