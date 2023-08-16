На Кубани 1 сентября пойдут в школу 780 тысяч учеников Фото: Олег УКЛАДОВ

На Кубани 1 сентября пойдут в школу 780 тысяч учеников. Об этом сообщили на совещании по вопросам подготовки ко Дню знаний.

В том числе 1 сентября за парты сядут 80 тысяч первоклассников. Как отметил глава региона, основной задачей остается обеспечение безопасности детей и в День знаний, и в течение учебного года.

«На особом контроле – антитеррористическая защищенность и противопожарная безопасность. Все школы имеют системы видеонаблюдения и оповещения. В этом году тревожные кнопки модернизировали в соответствии с новыми рекомендациями Росгвардии», – сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор поручил завершить установку еще в 35 школах к 1 сентября.

Как отметили на заседании, в День знаний за порядком будут следить около восьми тысяч полицейских, росгвардейцев, казаков и дружинников. Глава региона напомнил, что на торжественных линейках родители захотят заснять праздник с квадрокоптеров.

«Прошу министерство образования и глав районов через директоров школ напомнить о запрете на полеты беспилотников», – сказал Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что сотрудники главного управления МВД проведут с представителями сферы образования инструктажи.

«Задействуем около 100 кинологических расчетов для осмотра школьных территорий. Кроме того, проведем профосмотры в магазинах рядом со школами – в них не должны продавать алкоголь и сигареты», – сказал на совещании врио начальника ГУ МВД России по региону Сергей Воложинов.

Сотрудники МЧС организовали около 2,4 тысячи проверок школ на требования пожарной безопасности. Кроме того, провели более двух тысяч практических тренировок по эвакуации людей при пожаре.