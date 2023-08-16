Вениамин Кондратьев обсудил меры безопасности на предстоящих на Кубани выборах

Вениамин Кондратьев поручил обеспечить безопасное голосование на предстоящих выборах. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре прошло координационное совещание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба по обеспечению правопорядка. Губернатор Краснодарского края совместно с главой краевого главка ФСБ России Сергеем Захарихиным обсудили вопросы безопасности на предстоящих выборах

«В этом году голосование будет идти два дня – 9 и 10 сентября. Выборы местного уровня, но это не значит, что они менее значимы. Жителям предстоит избрать 49 глав городских и сельских поселений и 183 муниципальных депутата. Голосовать придут более одного миллиона человек, будут работать 765 участков. Наша общая задача – обеспечить жителям безопасность и условия для свободного волеизъявления», – подчеркнул губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае проведут выборы депутатов представительных органов, а также глав сельских и городских поселений. Всего в регионе пройдут 62 избирательные кампании. На случай возникновения внештатных ситуаций, будут предусмотрены передвижные и резервные избирательные участки. В дни выборов следить за общественным порядком будут 5,5 тысяч полицейских, казаков и сотрудников Росгвардии.