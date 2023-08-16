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НовостиПроисшествия16 августа 2023 15:19

Несовершеннолетнюю жительницу Адыгеи подозревают в краже чужого рюкзака

В Майкопе 14-летняя девочка стала фигуранткой уголовного дела, заведенного по статье «Кража»
Евгения ХАЛИКОВА
Сотрудники полиции быстро установили личность похитителя. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Адыгее.

Сотрудники полиции быстро установили личность похитителя. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Адыгее.

Полицией Майкопа заведено уголовное дела в отношении 14-летней местной жительницы. Девочка заметила на футбольном поле бесхозный рюкзак и решила присвоить его. Внутри помимо спортивной одежды лежал мобильный телефон, который также понравился подростку.

«О пропаже рюкзака с личными вещами своего ребенка 41-летняя жительница пригорода Майкопа заявила в ОВД республиканского центра в середине лета. Сама пропажа осталась без присмотра на территории футбольного поля на несколько минут», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Сотрудники полиции быстро установили личность похитительницы. Ею оказалась 14-летняя школьница, которая в момент кражи находилась неподалеку. Похищенное у девочки изъяли. По данному факту следствием заведено уголовное дело по статье «Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем».