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НовостиПроисшествия16 августа 2023 15:25

Мэр Сочи контролирует ликвидацию аварии на сетях водоснабжения

Жители трех районов Сочи остались без воды из-за коммунальной аварии
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи нет воды.

В Сочи нет воды.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители трех районов Сочи остались без воды из-за коммунальной аварии В Адлере сошел оползень, который повредил сети водоснабжения. Из-за этого без водоснабжения остались жители трех внутригородских районах Сочи.

«Провел выездной оперативный штаб на месте ликвидации крупной коммунальной аварии на сетях водоснабжения в Адлере, из-за которой без воды остались объекты в. Оперативно расчистили оползень. К этому часу ремонт магистрального водовода завершили, началось наполнение системы. Вода будет приходить в дома постепенно, нужно время на стабилизацию давления в сети, чтобы избежать локальные перегрузки и новые порывы», - сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.

В микрорайоны от Адлера до центра Сочи вода начнет поступать в ближайшие часы. Жителям поселков, расположенных на возвышенности, придется потерпеть еще сутки. Все это время их будут обеспечивать питьевой водой автоцистерны.