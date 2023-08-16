Кибермошенники украли у неопытного инвестора из Майкопа более 2 млн рублей

Житель Майкопа перевел мошенникам более 2 млн рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Майкопа стал жертвой кибермошенников. Мужчина нашел объявление о способе удаленного заработка с помощью инвестиций. После регистрации на указанном в объявлении сайте с будущим инвестором связались представившиеся финансовыми специалистами незнакомцы.

«Сначала потерпевший перевел на указанные ему счета личные накопления, в размере 300 тысяч рублей, затем решил взять еще порядка 500 тысяч в долг у знакомых, а также оформил на себя несколько кредитов, на общую сумму около 1,5 миллиона рублей», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Бизнес шел успешно и согласно заверениям финансовых специалистов, вложения майкопчанина принесли ему двойную выгоду. Когда же общая сумма перечислений составила 2 миллиона 286 тысяч рублей, связь инвестора с онлайн-кураторами внезапно оборвалась. При этом и исчезло с телефона само приложение. Только после этого мужчина понял, что его обманули. В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел по данному факту организован ряд проверочных мероприятий. Следствием решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».