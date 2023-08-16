На Кубани выпустили первую сотню железнодорожных вагонов

Перед коллективом завода поставлена цель – стать крупнейшим производителем железнодорожных вагонов в России. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Армавире выпустили первую партию железнодорожных вагонов. Сотня вагонов уже прошли приемку и скоро будут переданы заказчикам. Импортозамещающее производство было создано весной 2023 года. До конца года на заводе стальных конструкций планируют собрать еще не менее полутысячи инновационных крытых вагонов.

«Предприятие, созданное на производственной площадке Армавирского машиностроительного завода, наращивает мощности. В апреле завод получил сертификат на производство железнодорожных крытых вагонов и на сегодняшний день уже выпустил сто единиц такой продукции. Благодаря господдержке края предприятие прибрело новое оборудование. В ближайшие два года планируется выпустить порядка 1,7 тысяч вагонов», – рассказал министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

Это модели вагонов, предназначенные для перевозки различных грузов. Продукция пользуется спросом на внутреннем рынке и в странах дальнего и ближнего зарубежья.