Кубань вошла в топ-20 по числу заявок в конкурсе «Флагманы образования»

Кубань вошла в двадцатку лидеров по числу заявок в конкурсе «Флагманы образования». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Краснодарский край вошел в двадцатку самых активных регионов-участников конкурса «Флагманы образования». В проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» зарегистрировались более 2,3 тысяч жителей Кубани. Всего же заявки поступили от 100 тысяч жителей России.

«Среди всех зарегистрированных на третий сезон проекта самое большое количество заявок поступило от педагогов – 53%, студентов – 33%, управленцев – 14%. Совсем недавно состоялось заседание Наблюдательного совета нашей платформы «Россия – страна возможностей», где Президент России Владимир Путин поддержал предложение финалистки конкурса Кристины Копотиловой о формировании единого кадрового резерва в системе образования. Мы рассчитываем, что победители «Флагманов образования» станут ядром кадрового резерва как доказавшие свою экспертность профессионалы», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Проект поможет участникам получить новые знания в сфере образования. В конкурсе участвуют управленцы в сфере образования, а также талантливые педагоги и студенты старше 18 лет.