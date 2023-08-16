Житель Кубани за пьяную езду лишен машины и приговорен к исправительным работам

Мужчина отказался от применения алкотестера. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыловском районном суде вынесли приговор в отношении местного жителя, которого обвиняли в злостном неоднократном нарушении закона. В середине июня 2023 года мужчину за рулем «ВАЗ 21121» остановили на одной из улиц станицы Крыловской. В связи с отказом от прохождения медицинского освидетельствования автоинспекторы отстранили его от дальнейшего управления транспортным средством.

«Выяснилось, что двумя месяцами ранее в марте 2023 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Согласившись с позицией гособвинителя, суд приговорил подсудимого к наказанию в виде 300 часов обязательных работ. Также по решению суда он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными. Автомобиль осужденного изъят в пользу государств.