Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 августа 2023 16:03

Житель Кубани за пьяную езду лишен машины и приговорен к исправительным работам

В Крыловском районе вынесли приговор по делу в отношении местного жителя, несколько раз севшего за руль авто в пьяном виде
Евгения ХАЛИКОВА
Мужчина отказался от применения алкотестера.

Мужчина отказался от применения алкотестера.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыловском районном суде вынесли приговор в отношении местного жителя, которого обвиняли в злостном неоднократном нарушении закона. В середине июня 2023 года мужчину за рулем «ВАЗ 21121» остановили на одной из улиц станицы Крыловской. В связи с отказом от прохождения медицинского освидетельствования автоинспекторы отстранили его от дальнейшего управления транспортным средством.

«Выяснилось, что двумя месяцами ранее в марте 2023 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Согласившись с позицией гособвинителя, суд приговорил подсудимого к наказанию в виде 300 часов обязательных работ. Также по решению суда он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными. Автомобиль осужденного изъят в пользу государств.