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НовостиОбщество16 августа 2023 16:33

В школах Анапы появятся замдиректора по безопасности

Мэр Анапы Василий Швец провел заседание Антитеррористической комиссии
Евгения ХАЛИКОВА
В Анапе перед началом года прошло совещание по усилению мер безопасности.

В Анапе перед началом года прошло совещание по усилению мер безопасности.

Перед началом учебного года в школах Анапы усилят меры безопасности. В День знаний покой школьников будут охранять сотрудники полиции, казаки и пожарные. Учебные заведения возьмут под круглосуточную охрану казачьи охранные предприятия. Также в учреждениях образования Анапы по решению мэра курорта появится новая штатная единица - замдиректора по безопасности.

«Сейчас сложное время, и необходимо призвать всех директоров, классных руководителей, детей и родителей быть максимально бдительными и обо всех подозрительных случаях незамедлительно сообщать замдиректора по безопасности», – подчеркнул Василий Швец. – «Он должен быть на постоянной связи с нашим правоохранительным блоком».

Во всех школах подключены средства тревожной сигнализации, по периметру и внутри зданий установлено видеонаблюдение. На постах охраны будут работать металлодетекторы.