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НовостиОбщество16 августа 2023 16:59

В Крыловском районе заведены дела из-за срывов сроков строительства школы

Прокуратура Крыловского района взяла на контроль ход строительства школы в рамках проекта «Образование»
Евгения ХАЛИКОВА

В Крыловском районе в отношении подрядчика, ведущего строительство школы в райцентре, заведены дела об административных правонарушениях. Строители серьезно нарушили сроки сдачи учебного заведения, который возводят в рамках национального проекта «Образование».

«Установлено, что срок введения в эксплуатацию образовательного учреждения нарушен, подрядчиком ведутся работы по завершению строительных работ», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сумма контракта по строительству на территории школы №1 блока начального образования на 200 мест – почти 250 млн рублей. Подрядчик обязался начать работы весной 2022 года и завершить до конца 2023 года. Ход завершения строительных работ находятся на контроле прокуратуры района