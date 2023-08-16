Газифицированные дома Краснодара будет обслуживать только «Краснодаргоргаз»

Жителям Краснодара запретили заключать договора со сторонними газовыми компаниями. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодаре ужесточаются условия технического обслуживания газового оборудования. С 1 сентября обслуживать газифицированные дома краснодарцев смогут только специалисты газораспределительной организации «Краснодаргоргаз».

«Это необходимо для более качественного обслуживания потребителей, сокращение числа аварийных ситуаций и мошенничества. Также вводится требование о единстве организации для обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в одном многоквартирном доме. Это значит, что теперь обслуживать газовые плиты и общее оборудование может только поставляющая в МКД газ компания», - уточнили в пресс-службе администрации краевого центра.

Договоры, ранее заключенные абонентами с другими компаниями, продолжат действовать до 1 января 2024 года. Подать заявку на техобслуживание можно самостоятельно на сайте или же в офисе «Краснодаргоргаза».